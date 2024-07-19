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Парламентская газета

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России есть что предложить Никарагуа

России есть что предложить Никарагуа

Россия и Никарагуа выступают за справедливый многополярный мир, верховенство права в международных делах, обеспечение стабильности и безопасности, невмешательство в дела суверенных государств и вместе отстаивают эти принципы в международных организациях.

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