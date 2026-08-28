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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов пропустил 6 голов в 4 матчах сезона. Вратарь «ПСЖ» сделал 2 сэйва при точности передач 77% в игре с «Лиллем»

«ПСЖ» сыграл вничью с « Лиллем » в матче Лиги 1  (2:2). Эти голы стали для вратаря парижан Матвея Сафонова пятым и шестым пропущенными в четырех матчах сезона.

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