Итоги ветеринарного надзора Управления экспортных и импортных грузов за неделю

С 2 по 6 декабря 2024 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при отгрузке на экспорт с территории Тверской и Ярославской областей досмотрено 6 автомашин, общий вес грузов которых составил 128,1 т.