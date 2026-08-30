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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Авангарда»: «У Прохоркина перелом, вернется через 4-5 недель. У Леуки более серьезное повреждение, будет оперироваться в Германии. Лажуа выбыл примерно на 6 недель»

Генеральный менеджер « Авангарда »  Алексей Сопин рассказал, что форварды Николай Прохоркин  и  Павел Леука  выбыли на длительный срок.

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