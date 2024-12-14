Действуйте уверенно: карта Таро на неделю с 16 по 22 декабря

Ближайшие несколько дней обещают стать временем новых возможностей и положительных изменений. Таро-прогноз на эту неделю вдохновляет действовать уверенно и гармонично, поскольку главной картой становится Императрица.
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