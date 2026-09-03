Bloomberg: Бессент остался недоволен поведением Клингбайля на G20

Поведение вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля на встрече G20 вызвало недовольство американской стороны.
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