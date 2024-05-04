НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Литвинов не против, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»: «Его уже все знают, он давно в клубе. Но решение принимать не игрокам, а руководству. Давайте Гвардиолу поставим» 

— Представим ситуацию: вы находитесь в руководстве «Спартака». Кого хотели бы назначить на пост главного тренера клуба? — Если бы я сейчас был руководителем, то не разбирался бы в этом деле — у меня же нет команды скаутов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх