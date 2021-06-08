Сотрудники полиции Карачаево-Черкесии в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в серии мошенничеств

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по г. Черкесску задержали в Санкт-Петербурге 43-летнего жителя аула Псаучье-Дахе.

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