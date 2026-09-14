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Калужские новости

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В Калужской области откроются четыре новых предприятия

В Калужской области откроются четыре новых предприятия

Одно из новых предприятий — завод по выпуску медизделий для диализа. Валовой региональный продукт будет расти на 3-3,5% ежегодно, ключевыми точками роста станут автокластер, бумпром и деревообработка.

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