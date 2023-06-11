Прорыв врага на Времевском выступе: ВСУ взяли Макаровку, армия России накрывает их «Ураганами» (КАРТА)

Прорыв врага на Времевском выступе: ВСУ взяли Макаровку, армия России накрывает их «Ураганами». На Южно-Донецком направлении после занятия трёх населённых пунктов на острие выступа — Нескучного, Благодатного и Сторожевого противник атаковал Макаровку, также продолжаются бои за Урожайное.