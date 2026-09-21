В Петербурге курьер мошенников забрала у пенсионерки золото на 102 млн

В Ленинградской области задержана 22-летняя девушка, выполнявшая роль курьера в мошеннической схеме. По данным МВД России, у пожилых жителей Петербурга она забрала золото и наличные, общая стоимость которых достигает 102 миллионов рублей.
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