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Царьград

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В Петербурге курьер мошенников забрала у пенсионерки золото на 102 млн

В Петербурге курьер мошенников забрала у пенсионерки золото на 102 млн

В Ленинградской области задержана 22-летняя девушка, выполнявшая роль курьера в мошеннической схеме. По данным МВД России, у пожилых жителей Петербурга она забрала золото и наличные, общая стоимость которых достигает 102 миллионов рублей.

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