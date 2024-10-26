"Они там есть": Уничтожение элитного спецназа Британии впервые подтвердили. Русские воины разбили самых опасных спецов Короны

ИМ

Ильдус Мамлеев

Наёмников из САС в плен брать нельзя, а трупы потом надо выложить перед посольством Англии в Москве, их подданые пусть они их и утилизируют, лучшую пиар акцию для англичан и не придумаешь. А если начну ор в своих СМИ, то это доказательство прямого участия бритов в боевых действиях [сами созналась]. Тогда можно запускать по Лондону наши балестических ракеты с ядерными боеголовками, другого языка эти ублюдки просто не понимают.