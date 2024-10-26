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Царьград

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"Они там есть": Уничтожение элитного спецназа Британии впервые подтвердили. Русские воины разбили самых опасных спецов Короны

"Они там есть": Уничтожение элитного спецназа Британии впервые подтвердили. Русские воины разбили самых опасных спецов Короны

На Купянском направлении активизировались вражеские ДРГ – после нашего прорыва, который подтвердили даже в Раде, противник запустил очень большое количество различных диверсантов.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Путешествие в один конец...
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Наёмников из САС в плен брать нельзя, а трупы потом надо выложить перед посольством Англии в Москве, их подданые пусть они их и утилизируют, лучшую пиар акцию для англичан и не придумаешь. А если начну ор в своих СМИ, то это доказательство прямого участия бритов в боевых действиях [сами созналась]. Тогда можно запускать по Лондону наши балестических ракеты с ядерными боеголовками, другого языка эти ублюдки просто не понимают.
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13 час.
Игорь Васиков
Наши ракеты по Лондону давно можно запускать без всяких &quot;если&quot;...
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