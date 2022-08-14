Мировое обозрение

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Как продлить себе жизнь: популярный в Великобритании напиток может укоротить хромосомы и вызвать множество видов рака

Как продлить себе жизнь: популярный в Великобритании напиток может укоротить хромосомы и вызвать множество видов рака

Результаты исследований о рисках употребления алкоголя неоднозначны. Например, активно продолжаются споры о предельных безопасных количествах, но новые данные показывают, что употребление определенного количества единиц алкоголя в неделю может привести к уменьшению длины хромосом Солен Ле Нет (Solen Le Net) Сокращение длины хромосом является неблагоприятным явлением, поскольку укороченные хромосомы мешают клетке делиться, что в конечном итоге приводит к тому, что она становится неактивной.

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