В Курской области рассказали о восстановлении магазина «Пятерочка»

Вопрос восстановления магазина «Пятерочка» в селе Заолешенка Суджанского района будет решаться собственником, но пока говорить об этом крайне рано, заявил бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев.
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