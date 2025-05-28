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Русская весна

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В Курской области рассказали о восстановлении магазина «Пятерочка»

В Курской области рассказали о восстановлении магазина «Пятерочка»

Вопрос восстановления магазина «Пятерочка» в селе Заолешенка Суджанского района будет решаться собственником, но пока говорить об этом крайне рано, заявил бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев.

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