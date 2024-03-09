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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Fairphone отказалась от распространения смартфонов по подписке Нидерландская к...

Fairphone отказалась от распространения смартфонов по подписке Нидерландская к...

Fairphone отказалась от распространения смартфонов по подпискеНидерландская компания Fairphone, которая специализируется на производстве смартфонов с модульной конструкцией и высокой ремонтопригодностью, объявила о бессрочной приостановке программы Fairphone Easy.

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