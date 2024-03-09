Fairphone отказалась от распространения смартфонов по подписке Нидерландская к...

Fairphone отказалась от распространения смартфонов по подпискеНидерландская компания Fairphone, которая специализируется на производстве смартфонов с модульной конструкцией и высокой ремонтопригодностью, объявила о бессрочной приостановке программы Fairphone Easy.
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