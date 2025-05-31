В Татарстане открылся технопарк для развития электроники и водородных технологий

В технопарке открылся Центр электроники и элементов питания «Камаза», где занимаются разработкой и производством электронных компонентов для транспорта с водородными топливными элементами и электрической тягой.
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