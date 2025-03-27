Ульянов призвал европейцев готовиться к очередной промывке мозгов от лидеров ЕС Европейцам следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о «российской угрозе» от руководства ЕС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии