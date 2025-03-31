В Литве смогли вытащить американскую M-88 из болота

Американскую гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules, утонувшую в болоте в районе Пабрады в Литве, вытащили на сушу этим утром, сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене 31 марта на радио LRT.
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