1. Внешняя торговля Китая за первые 10 месяцев достигла 31,67 трлн юаней, увеличившись на 22,2% Импорт и экспорт Китая достигли 31,67 трлн юаней за первые 10 месяцев этого года, увеличившись на 22,2 процента в годовом исчислении и превысив уровень, предшествовавший пандемии, увеличившись на 23,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, показали данные таможенной … Сообщение Новости о китайской внешней и внутренней торговле за 09 ноября 2021 появились сначала на Новостной портал PRC.