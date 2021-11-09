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Новости о китайской внешней и внутренней торговле за 09 ноября 2021

1. Внешняя торговля Китая за первые 10 месяцев достигла 31,67 трлн юаней, увеличившись на 22,2% Импорт и экспорт Китая достигли 31,67 трлн юаней за первые 10 месяцев этого года, увеличившись на 22,2 процента в годовом исчислении и превысив уровень, предшествовавший пандемии, увеличившись на 23,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, показали данные таможенной … Сообщение Новости о китайской внешней и внутренней торговле за 09 ноября 2021 появились сначала на Новостной портал PRC.

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