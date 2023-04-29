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Политолог Марков: пожар после удара ВСУ по нефтебазе в Севастополе «выглядит как предвестник апокалипсиса», но Россия победит

Политолог Марков: пожар после удара ВСУ по нефтебазе в Севастополе «выглядит как предвестник апокалипсиса», но Россия победит

Пожар после удара Вооруженных сил Украины по нефтебазе в городе Севастополе «выглядит как предвестник апокалипсиса», однако Российская Федерация одержит победу.

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