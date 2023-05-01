ЦИК: проект новой Конституции Узбекистана на референдуме поддержали 90,2% голосовавших

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев заявил, что проект закона о Конституции республики в новой редакции на референдуме поддержали 90,21% избирателей, принявших участие в голосовании.
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