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ЦИК: проект новой Конституции Узбекистана на референдуме поддержали 90,2% голосовавших

ЦИК: проект новой Конституции Узбекистана на референдуме поддержали 90,2% голосовавших

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев заявил, что проект закона о Конституции республики в новой редакции на референдуме поддержали 90,21% избирателей, принявших участие в голосовании.

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