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За рулем

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Что делать, если автомобиль «поймал» гидроудар

Что делать, если автомобиль «поймал» гидроудар

Стоит ли вообще куда-то выезжать на машине, когда синоптики обещают стену воды? Дожди в Москве, по прогнозам, будут настолько сильными, что привычные поездки рискуют обернуться настоящей катастрофой для «сердца» автомобиля.

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