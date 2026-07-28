Что делать, если автомобиль «поймал» гидроудар

Стоит ли вообще куда-то выезжать на машине, когда синоптики обещают стену воды? Дожди в Москве, по прогнозам, будут настолько сильными, что привычные поездки рискуют обернуться настоящей катастрофой для «сердца» автомобиля.
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