Под Чаплынкой задержали нелегала из Средней Азии

Выходец из Узбекистана был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов.Пресс-служба МВД Херсонской области сообщила о задержании в Чаплынском районе 29-летнего гражданина Узбекистана, который нелегально находился на территории России.
Выходец из Узбекистана был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов.Пресс-служба МВД Херсонской области сообщила о задержании в Чаплынском районе 29-летнего гражданина Узбекистана, который нелегально находился на территории России.
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