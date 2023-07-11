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Под Чаплынкой задержали нелегала из Средней Азии

Под Чаплынкой задержали нелегала из Средней Азии

Выходец из Узбекистана был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов.Пресс-служба МВД Херсонской области сообщила о задержании в Чаплынском районе 29-летнего гражданина Узбекистана, который нелегально находился на территории России.

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