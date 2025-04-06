Три частных дома сгорели друг за другом в Мурино

РЕН ТВ Сразу три частных дома сгорели ночью 6 апреля в Мурино Ленинградской области. Как сообщает источник РЕН ТВ, причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в одном из зданий.
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