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Три частных дома сгорели друг за другом в Мурино

Три частных дома сгорели друг за другом в Мурино

РЕН ТВ Сразу три частных дома сгорели ночью 6 апреля в Мурино Ленинградской области. Как сообщает источник РЕН ТВ, причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в одном из зданий.

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