ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 февраля 2023 года

Энергия дня двадцать третьего февраля две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 998 ="Архитекторы прячут свои ошибки под плющом, хозяйки - под майонезом, а врачи - под землёй" =Больше доверяйте своему сердцу и интуиции, а они подскажут вам нужные Пути к заветной Цели = Будет последнее сражение, Свет победит тьму, а снег превратится в воду - так откроется океан Духа = Во все времена Институт власти обладал монопольным правом на подачу информации и пропаганды =Воплотить в себе весь Дух, как огонь творчества сердца и как вечную деятельность Любви.