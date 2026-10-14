Kan: полиция Израиля сочла газовый баллон причиной взрыва на заводе Intel

Три человека пострадали при взрыве на заводе Intel в Кирьят-Гате, двое из них пережили реанимацию. Об этом сообщила служба скорой помощи «Маген Давид Адом», передает телекомпания Kan.
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