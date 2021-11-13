Украинская общественность давеча была шокирована. Сильно! Впрочем, они люди темпераментные, у них по-другому не бывает.
Новые сложности Украины
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Виктор Михалев
Мигрантов нужно отправлять на историческую Родину за счёт ЕС. Никаких других вариантов нет.
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10 час.
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Виктор Михалев
США и ЕС ввели и продолжают вводить новые санкции против РФ. Пора и нам ответить тем же. Ввести запрет на поставку или транзит энергоресурсов и нефтегаза через Украину и Польшу. Тем самым для ЕС останутся только 2 легальных потока Северный и Южный (если не считать Белорусию)
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10 час.
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