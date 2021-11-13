Новые сложности Украины

Виктор Михалев

США и ЕС ввели и продолжают вводить новые санкции против РФ. Пора и нам ответить тем же. Ввести запрет на поставку или транзит энергоресурсов и нефтегаза через Украину и Польшу. Тем самым для ЕС останутся только 2 легальных потока Северный и Южный (если не считать Белорусию)