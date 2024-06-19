Яды, складируемые под землёй США, вырвались наружу: Аляску заполонило ржавыми реками

На Аляске и в самом деле бурными темпами разрастаются последствия экологической катастрофы. Дело в том, что ускоренное таяние вечной мерзлоты создало ряд глобальных проблем и прежде всего, связанных с загрязнением местных рек.
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