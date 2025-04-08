Таким был старт ракеты «Союз-2.1а» на МКС. Модуль с космонавтами уже на орбите. На его борту российские космонавты Сергeй Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.
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Таким был старт ракеты «Союз-2.1а» на МКС. Модуль с космонавтами уже на орбите. На его борту российские космонавты Сергeй Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.