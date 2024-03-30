«Ублюдки пожалеют, что остались живы!»: Маргарита Симоньян заявила, что теракт планировался 8 Марта, чтобы Женский День стал самым кровавым в России

Андрей Алферов

Враг - США (В.Путин) Пусть Симоньян включит логику, а главное память,ведь её обучали в США, она профессиионал журналистики,и даст ответ,как отомстить США за агрессию на наши территории?! Не только Москва. Но она даже не обмолвилась,кто враг! Значит она врага прикрывает! Но выглядит очень "патриотично ".