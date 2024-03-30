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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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    Враг - США (В.Путин) Пусть Симоньян включит логику, а главное память,ведь её обучали в США, она профессиионал журнали...«Ублюдки пожалеют...

«Ублюдки пожалеют, что остались живы!»: Маргарита Симоньян заявила, что теракт планировался 8 Марта, чтобы Женский День стал самым кровавым в России

«Ублюдки пожалеют, что остались живы!»: Маргарита Симоньян заявила, что теракт планировался 8 Марта, чтобы Женский День стал самым кровавым в России

В своей программе «Ч. Т. Д.» Маргарита Симоньян сделала интересное заявление о том, что оказывается террористический акт в «Крокус Сити Холле» планировался на 8 Марта, чтобы сделать Женский Праздник самым кровавым днём России на всю оставшуюся жизнь.

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Комментарии
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E
Eduard
Нас не напугать,а Россию не взорвать)
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4 час.
ВД
Вовладар Даров
Россию не склонить на колени!!! Мы будем ещё сильнее!!!!
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3 час.
Андрей Алферов
Враг - США (В.Путин) Пусть Симоньян включит логику, а главное память,ведь её обучали в США, она профессиионал журналистики,и даст ответ,как отомстить США за агрессию на наши территории?! Не только Москва. Но она даже не обмолвилась,кто враг! Значит она врага прикрывает! Но выглядит очень &quot;патриотично &quot;.
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1 час.

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