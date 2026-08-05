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Аргументы недели

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Получая водительское удостоверение РФ, женщина предъявила подделку из РБ

Получая водительское удостоверение РФ, женщина предъявила подделку из РБ

Чтобы получить водительское удостоверение российского образца, женщина представила в МРЭО купленные белорусские права.

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