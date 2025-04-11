Синоптик Колесов рассказал, что в Петербурге выпало до 3 сантиметров снега

На дорогах работают 693 единицы уборочной техники Атмосферный фронт со снегом 11 апреля накрыл Петербург, высота снежного покрова выросла местами до 3 см, рассказал в интервью ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.
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