При вторжении ВСУ в Курскую область погибли 640 местных жителей

Спустя год после начала вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области Следственный комитет России обнародовал масштабные статистические данные, которые проливают свет на гуманитарные и материальные последствия операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии