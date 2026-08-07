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Аргументы недели

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При вторжении ВСУ в Курскую область погибли 640 местных жителей

При вторжении ВСУ в Курскую область погибли 640 местных жителей

Спустя год после начала вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области Следственный комитет России обнародовал масштабные статистические данные, которые проливают свет на гуманитарные и материальные последствия операции.

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