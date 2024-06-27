В Новокузнецке пассажиров возмутил смотрящий сериалы водитель

В Новокузнецке пассажиров разозлило поведение водителя, который смотрел сериалы во время пути.В группе «Инцидент Кузбасс» ВКонтакте очевидец сообщил, что 25 июня ехал в автобусе №3 в сторону микрорайона Абашево.