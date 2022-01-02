Отказ России продавать уголь на Украину в прежних объёмах дал результаты: частично приостановлено металлургическое предприятие

Днепровский металлургический завод является одним из самых крупных предприятий Украины. Созданный на базе предприятий, построенных Россией ещё при Российской Империи в 1887 году, завод сегодня состоит из двух производственных блоков:… Показать полностью.
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