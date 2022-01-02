Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Как говорят: не все коту Масленица, будет после этого и пост... Вредно постоянно в жизни склабиться. И жить под дудо...Отказ России прод...
  • Nik Nik
    Так и не понял, кто, куда пришел и куда стремился?Евросоюз пришел т...
  • Россиянин
    Видать получила направление (взбучку).Бербок хочет тесн...

Отказ России продавать уголь на Украину в прежних объёмах дал результаты: частично приостановлено металлургическое предприятие

Отказ России продавать уголь на Украину в прежних объёмах дал результаты: частично приостановлено металлургическое предприятие

Днепровский металлургический завод является одним из самых крупных предприятий Украины. Созданный на базе предприятий, построенных Россией ещё при Российской Империи в 1887 году, завод сегодня состоит из двух производственных блоков:… Показать полностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх