Актриса с глазами олененка и сердцем рептилоида

Несекретные материалыАктриса с глазами олененка и сердцем рептилоида Да-да, именно она. Чулпаша Хаматова. Не надейтесь, что получив вид на жительство в Литве она отчалит.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейсука продажнаяP2Pelegrin 2Хватит пиарить всякую шваль .Victoria TМРАЗЬВиктор ГоршковЧем больше они будут на "слуху",тем больше заграница будет им платить. Таких надо молча давить и говорить,"что так и было" и пускай другие доказывают за свои деньги.NVS66 SergeiShulepovЕё ценят и платят.абрам вербинПосле того, как она снялась в "растопырившей зенки зулейке", всё про неё стало понятно.абрам вербинЖизнь в России всё больше удивляет. Люди отчётливо видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и выборных органах власти - думах, судах сидят многочисленные банды из членов тоталитарных сект "халявщиков бабла" и "любителей пендосии". Это фальшивые представители народа. По какому принципу их выдвигают на руководящие места, в том числе и главный начальник, не ясно. Но все они никогда не были выдвиженцами народа, и никак не могут отражать его интересы. Но в стране много чего фальшивого. Есть и фальшивые либералы, фальшивые "бизнесмены". Есть фальшивые партии. Фальшивая оппозиция. Есть и фальшивые "коммунисты". Даже бывший начальник министров в стране - явно фальшивый. Есть фальшивое телевидение. Есть фальшивая церковь , фальшивые патриоты и фальшивые органы правопорядка. Всё это - фальшивая "элита". Настоящая элита ведёт страну вверх. Фальшивая - в пропасть. Фальшивые члены власти активно не выполняют нормальные функции, которые должны делать на своих управляющих местах по регулированию нормальной жизнедеятельности государства и общества, для блага, процветания и спокойствия, как государства, так и всех его жителей. Для чего собственно и были созданы эти управляющие органы. Но члены сект на своих руководящих постах делают всё наоборот. Вместо того, чтобы снижать налоги, депутаты принимают новые и ужесточают старые. Вместо того, чтобы развивать экономику нормальными планами и льготным финансированием, иные министры правительства и центробанки ищут пути для её недофинансирования и разрушения. Так, российские деньги активно выводятся в фактически враждебные России страны. Вместо того, чтобы помогать людям справляться с бюрократическими препонами, чиновное быдло увеличивает эти препоны. Надо сказать, что не все чиновники, министры и депутаты не выполняют свои прямые обязанности. Многие из них честно и хорошо работают. Но, именно недобросовестные, фальшивые руководители в большой мере определяют сейчас общий вектор жизни современной России. Такие существа можно назвать фальшивыми депутатами, фальшивыми министрами и чиновниками. Фальшивщики имеют все необходимы для должностей документы и кабинеты. Только этим они и похожи на настоящих депутатов, министров и чиновников. Но фальшивщики никак не исполняют их обязанности. И при этом фальшивщики хотят иметь все блага, как настоящие депутаты, министры и чиновники. Пока им это удаётся. Пока их не разоблачили и не наказали. Но процесс разоблачения и наказание идёт медленно. Хотя всем в стране понятно кто есть кто в правительстве, думах и среди чиновников. Но нормальным людям России не хватает возможностей для снятия и привлечения фальшивым руководителей и чиновников к ответственности. Я предложил вариант ускорить процесс объективной оценки работы начальников. Это - Суд подчинённых. Он даёт человеческую оценку деятельности подсудимого. А обычный суд, при необходимости, потом даёт ему чётко правовую оценку и выбирает вариант наказания. Но для воплощения этой идеи необходимы усилия всех нормальных граждан страны. Нормальные люди должны объединиться против быдла и сектантов, в том числе и во власти. Против фальшивых руководителей. Надо выявлять таких "начальников" и выставлять на суд людей. Процесс долгий, но необходимый. А ты можешь отличить нормального начальника от фальшивого? Помните: лень трудящихся и сон разума - оружие буржуев. Плохие люди, в том числе , во власти, по словам Фонвизина, это - ночные воры -"сначала свечу погасят, а потом красть начнут". Если ты терпишь быдло сверху, ты останешься быдлом снизу. Нормальные люди! Убирайте всё фальшивое из своей жизни, а из власти фальшивых чиновников и руководителей! Спокойно, без революций. Убирайте всех фальшивых, где бы то ни было в жизни: в политике и в культуре. Никто нашу судьбу за нас не сделает. У народа есть право иметь нормальных руководителей на всех уровнях власти. Помните! Никто кроме нас это не сделает. Успехов в преобразовании страны!АСАлександр Сергеевчулпан ХАМАТОВА очень даже не наивна. Эта МЕРЗАВКА сознательно всё делает. И её руководит не РАЗУМ, а правильно пишет автор, фантазии, которые она вбила в свою пустую голову. К этой СТЕРВЯТКЕ, можно ещё добавить таких “великих“ артистов, как:- павел ДЕРЕВЯНКО, “народную“ артистку РФ аглаи ТАРАСОВУ, александру БОРТИЧ из БЕЛАРУСЬ, антона ЛАПЕНКО, максима ВИТОРГАНА, семёна ТРЕСКУНОВА, михаила ШИРВИНДТА. Можно ещё много перечислять “артистов“ - НЕГОДЯЕВ-ПРЕДАТЕЛЕЙ России, которые за съёмочный день получают от 150 000 до 1 000 000 рублей. И это всё они имеют при существующей ВЛАСТИ. Чем эти ПОДОНКИ не довольны !? Государственные структуры должны внимательно подходить к подбору людей, которые финансируются от государства. Сегодня ПЯТАЯ КОЛОНА, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, руками своих СТАРАТЕЛЕЙ, в лице НЕГОДЯЕВ:- НАВАЛЬНОГО, ШНУРОВА, НЕВЗОРОВА, КАСЬЯНОВА, РЫЖКОВА, Семья ГУДКОВЫХ, НЕКРАСОВА, СЫТИНА, ЯШИНА, СОБОЛЬ, АКАРА, Андрея НИКУЛИНА и многих других, которые родную МАТЬ ПРЕДАДУТ, а уж Россию тем более, РАЗВОДЯТ ВНУШАЕМЫХ, МАЛОДУШНЫХ и НЕ УВЕРЕННЫХ в себе граждан России, в основном лиц СЛАВЯНСКОЙ национальности, в т.ч и детей. Мы постоянно обсуждаем ПОЗНЕРА, члена ПЯТОЙ КОЛОНЫ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА. А какая главная задача ПЯТОЙ КОЛОНЫ !? Уничтожить Россию. Минимум РАЗДРОБИТЬ Россию на множество княжеств. Я не понимаю константина ЭРНСТА, директора 1 канала ТВ РФ, который собрал на канале большое количество членов ПЯТОЙ КОЛОНЫ. Это кроме ПОЗНЕРА и иван УРГАНТ, максим ГАЛКИН, ксения СОБЧАК и другие, которые не упускают случая, с экрана ЦЕНТРАЛЬНОГО канала телевидения России, высмеивать граждан России, которые поддерживают ВЛАСТЬ. Такое впечатление, что ЭРНСТ поддерживает этих УБЛЮДКОВ !? Неужели в интеллектуальной России нет людей из числа ПАТРИОТОВ, которые могли бы заменить этих ПРЕДАТЕЛЕЙ !? 130 лет назад ЦАРЬ Российской империи на вопрос РОТШИЛЬДА ответил, что русский народ еще ТЁМНЫЙ и очень ДОВЕРЧИВЫЙ и при равноправии он немедленно попадет в кабалу евреям. За 130 лет ничего не изменилось. СЕЙЧАС уже наступило то время, когда или ПЯТАЯ КОЛОНА, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА и их ШЕСТЁРОК, - ДЕПУТАТОВ, в т.ч. от КПРФ, ЖУРНАЛИСТОВ, УЧЁНЫХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ, в т.ч. от ВШЭ, МУЗЫКАНТОВ, АКТЁРОВ и т.д., нас, Россию раздавит или мы, вместе с ВЛАСТЬЮ ликвидируем ПЯТУЮ КОЛОНУ, вместе с ШЕСТЁРКАМИ - ПРЕДАТЕЛЯМИ России. В своё время хорошо проявил себя ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ, а можно было бы применить к ним методы СТАЛИНА и всё сразу же в России и в мире станет спокойно и НАРОД России зажил бы счастливой жизнью. Мы, все ПАТРИОТЫ России, надеемся, наконец-то, на СПРАВЕДЛИВОСТЬ.Комментировать
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