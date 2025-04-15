Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Aлексей Boubnov
    И что толку от того что вы их пишете!?"Это моя честь!":...
  • Леша и Лора Мусликовы
    Мы, мнгие по крайней мере, пишем комментарии в этом контенте. А кто, интересно, владеет контентом и кто формирует тем..."Это моя честь!":...
  • Леша и Лора Мусликовы
    Мы, многие пишем комментарии к темам в этом контенте."Это моя честь!":...

«Первым в космосе был другой русский»: что западные СМИ писали о полете Гагарина, и почему Илону Маску не стыдно

«Первым в космосе был другой русский»: что западные СМИ писали о полете Гагарина, и почему Илону Маску не стыдно

БлокнотРУ Космический полет Юрия Гагарина, совершенный 12 апреля 1961 года, вызвал на Западе настоящий шок.

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