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Приехали охотиться на людей: названа причина отказа ВСУ сдаваться в курском монастыре

Приехали охотиться на людей: названа причина отказа ВСУ сдаваться в курском монастыре

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшиеся в окружении в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в селе Горналь, не намерены сдаваться в плен, поскольку они приезжали в Курскую область на «охоту на людей».

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