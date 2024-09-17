Вы верите, что вот это победило на выборах в Пушкино?

Вадим Филин Интересно, кто за этого басмача голосовал?

Александр Ляшенко Какая падаль продала ему российское гражданство, найти и под суд обоих, одну,тварь продажную за измену и взятки, другую скотину, за взяткодательство и подделку документов, обоих с конфискацией имущества!