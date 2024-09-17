Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Хрущев мелко плавает...А Дмитрий и повелитель времени и поднял МВД на небывалую высоту-полицейских. Последнее конечно...Дмитрию Медведеву...
  • Владимир Соловьев
    "Наверх ушли красивые доклады, но армия осталась без новейшего оружия. Ещё одно дело генералов". А ВОТ ДРУГОЕ ЗАЯВЛЕН...Наверх ушли краси...
  • Татьяна Курочкина
    Сарказм конечно от трагического чувства НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ‼️‼️‼️НО надо же нам объединяться же как-то ,НАДО ЖЕ ОТПОР Б..."Странно, что дев...

Вы верите, что вот это победило на выборах в Пушкино?

Вы верите, что вот это победило на выборах в Пушкино?

  .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Филин
Интересно, кто за этого басмача голосовал?
Ответить
10 час.
Александр Ляшенко
Какая падаль продала ему российское гражданство, найти и под суд обоих, одну,тварь продажную за измену и взятки, другую скотину,  за взяткодательство и подделку документов, обоих с конфискацией имущества!
Ответить
9 час.
лл
лина любимцева
Кого интересует наше мнение? Самое важное, КАК ПОДСЧИТАЛИ И ЗА СКОЛЬКО?!!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх