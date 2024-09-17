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Вы верите, что вот это победило на выборах в Пушкино?
Комментарии
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Вадим Филин
Интересно, кто за этого басмача голосовал?
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10 час.
Александр Ляшенко
Какая падаль продала ему российское гражданство, найти и под суд обоих, одну,тварь продажную за измену и взятки, другую скотину, за взяткодательство и подделку документов, обоих с конфискацией имущества!
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9 час.
лл
лина любимцева
Кого интересует наше мнение? Самое важное, КАК ПОДСЧИТАЛИ И ЗА СКОЛЬКО?!!
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9 час.
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