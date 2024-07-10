Рогов: ВСУ наносят массированные артиллерийские удары по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Энергодар в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии