45-летняя звезда сериала «Кухня» в мини-шортах снялась в откровенных позах в рекламе

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская снялась в откровенном наряде в рекламе матрасов. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).