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Между Оби Топпином и ассистентом главного тренера Риком Брансоном произошла стычка

Во время вчерашнего матча «Нью-Йорк» – «Филадельфия» (106:104) между форвардом «Никс» Оби Топпином и ассистентом главного тренера Риком Брансоном произошла перепалка, после которой их пришлось разнимать, сообщает журналист New York Daily News Стефан Бонди.

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