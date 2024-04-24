Тимур Иванов отвечал в военном ведомстве за строительство. Именно он был главным противником идеи превратить новосибирский Военный городок № 17 в культурный мемориал.
ЗАДЕРЖАН ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ ТИМУР ИВАНОВ: ЧТО ИЗВЕСТНО О САМОМ БОГАТОМ СИЛОВИКЕ РОССИИ
Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
Так может всю Москву переселить в Магадан, что бы не возится с каждым жуликом? Вернут ли деньги вопрос, но какая экономия на перевозке в места очень отдаленные для страны- хоть тут будем первыми.
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11 час.
Traveller
Самого-самого!!! А то Вы не знаете какого?!?
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10 час.
Traveller
А вы ещё смеялись над бабами-министрами обороны в Европе! А тут, что ни министр или его зам, то ВУС 0273 "Не служил. Годен к строевой".
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10 час.
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