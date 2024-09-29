Туристический автобус в Петербурге попал в ДТП: есть погибший

В Петербурге произошла смертельная авария с участием туристического автобуса.Вечером около 20:24 часов 28 сентября на внешнем кольце (на 65 километре А118) КАД в Пушкинском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с туристическим автобусом, сообщили в полиции.