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Мировое обозрение

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Зеленский анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Киев

Зеленский анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Киев

Владимир Зеленский анонсировал скорый визит в Киев спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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