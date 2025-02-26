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Состояние здоровья Папы Римского улучшилось

Состояние здоровья Папы Римского улучшилось

Состояние здоровья Папы Римского Франциска продолжает улучшаться, сообщает Vatican News. Недавняя компьютерная томография подтвердила нормальное течение воспаления легких, а анализы крови показали хорошие результаты.

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Комментарии
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Vova Гарин
Надо правильно бога просить о здоровье и даст совет
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