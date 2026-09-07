Delfi: старший сын Трампа тайно прилетел в Эстонию

Старший сын президента США Дональд Джон Трамп тайно прибыл в Эстонию, сообщает портал Delfi.Его самолет приземлился в Таллине ранним утром в воскресенье, 6 сентября.
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