Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Волкова (Нарыжнева)
    Это в каком состоянии нужно быть, чтобы перекрыть ж. дорогу поезду? Водилы вообще уже башкой думать перестали или жив...Более 300 человек...
  • Fialka
    ну и чем вы лучше тех же хохлов, какая разница кем эта скульптура сделана ,или тоже как хохлы боитесь этой скульптуры...Скульптуру оленя ...
  • Sergiy Che
    Эт тут теперь реклама тёлок-правозатычниц будет?!! Мрак! Дошёл МТ....)))Светлана Маирбеко...

Доцент Иванова-Швец: Госдума вводит доплату в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет

Доцент Иванова-Швец: Госдума вводит доплату в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет

Как рассказала в беседе с «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, в августе вдобавок к традиционным для начала каждого месяца доплат к пенсиям определенным категориям граждан ожидается еще одна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх