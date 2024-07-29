Доцент Иванова-Швец: Госдума вводит доплату в 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет

Как рассказала в беседе с «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, в августе вдобавок к традиционным для начала каждого месяца доплат к пенсиям определенным категориям граждан ожидается еще одна.