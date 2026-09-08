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Зерновой коллапс в России, принятые чиновниками меры как «мертвому припарка»

Зерновой коллапс в России, принятые чиновниками меры как «мертвому припарка»

В России зерновой коллапс, и, хотя чиновники приняли меры, это «мертвому припарка». Рынок подошел к началу нового сельскохозяйственного сезона с проблемой, еще недавно выглядевшей парадоксальной.

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