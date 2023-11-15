Блинкен указал на трудности в экономике у участников АТЭС из-за последствий COVID-19

Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не до конца оправились от последствий пандемии коронавируса (COVID-19), из-за чего экономики этих стран продолжают испытывать трудности.
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